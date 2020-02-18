شكرا لقرائتكم شكوك حول عدم لحاق حازم إمام بالزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحوم الشكوك حول عدم لحاق حازم إمام ظهير أيمن الزمالك، بمباراة فريقه أمام الأهلي، المقرر لها فى السابعة مساء الخميس المقبل، على استاد محمد بن زايد، حيث سيشارك المارد الأحمر بصفته حامل لقب الدورى الموسم المنقضى، وتوج الفارس الأبيض بلقب كأس مصر.

وكشف مصدر مطلع بفريق الزمالك، أن اللاعب يعانى من رشح فى العضلة الضامة، وشد من الدرجة الأولى، يهدد لحاقه بمواجهة المارد الأحمر، ومن المنتظر أن يخضع حازم إمام لفحوصات طبية غدًا الأربعاء لتحديد موقفه النهائى من المشاركة فى المباراة.

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وكان لاعبو الزمالك خضعوا لبرنامج استشفائى لمدة ساعتين من السادسة إلى الثامنة مساء اليوم بفندق الإقامة فى الإمارات، وحرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأمير مرتضى منصور مشرف الكرة بنادي الزمالك معاينة غرفة اللاعبين و أرضية ملعب محمد بن زايد الذي يستضيف مواجهته أمام الأهلي في كأس السوبر المصري.

وتضم قائمة الزمالك كلا: من محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحى فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافى - عبد الله جمعة فى خط الدفاع ، و طارق حامد - فرجانى ساسى - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفى فتحى - أشرف بن شرقى - محمد عنتر فى خط الوسط ، ومصطفى محمد - عمر السعيد - كاسونجو فى خط الهجوم.