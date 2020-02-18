شكرا لقرائتكم دورتموند يشتري عقد إيمري تشان من يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن بروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء تعاقده بشكل دائم مع لاعب الوسط إيمري تشان المعار من يوفنتوس حتى عام 2024.

وتعاقد دورتموند مع اللاعب البالغ عمره 26 عاما من يوفنتوس بطل إيطاليا على سبيل الإعارة الشهر الماضي حتى يونيو المقبل مقابل مليون يورو (1.08 مليون دولار).

ووافق النادي الألماني على شراء الدولي اللاعب الألماني بشكل نهائي مقابل 25 مليون يورو.

ويحرص تشان، الذي بدأ مسيرته مع بايرن ميونيخ قبل الانتقال إلى باير ليفركوزن ثم ليفربول في 2014، على حجز مكان في التشكيلة الأساسية لدورتموند والانضمام لتشكيلة منتخب ألمانيا في بطولة أوروبا 2020.