رمضان صبحي خارج سوبر الأهلي والزمالك

أكد محمد فاروق مقدم برنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن"، عدم مشاركة رمضان صبحي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فى مباراة السوبر أمام الزمالك، المقرر له بعد غد الخميس.

وقال فاروق: "رمضان لن يتواجد فى المباراة نهائيًا بعدما اشتكي من إصابته خلال مران اليوم، وهو الأمر الذي جعل رينيه فايلر يستبعد اللاعب من حساباته نهائيًا".

وأضاف: "رمضان لاعب كبير وكان يرغب فى التواجد خلال مباراة السوبر بسبب أهمية اللقاء ولكنه فى النهاية اشتكي من آلالام فى الخلفية".