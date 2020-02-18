محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة أتليتكو مدريد بدوري الأبطال

أعلن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي تشكيل فريقه الذي يحل ضيفًا في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.
ويلعب الفريقان اليوم لقاء ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو الذي توج عليه ليفربول بلقب النسخة الماضية بهدفين في شباك توتنهام سجل أحدهما محمد صلاح.
ويقود الدولي المصري محمد صلاح تشكيل ليفربول.
وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:
أليسون؛ أرنولد؛ فان دايك، جوميز، روبرتسون، فابينهو، هيندرسون، فينالدوم، صلاح، فيرمينو، ماني.
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