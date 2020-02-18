بث مباشر .. مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول في دوري الأبطال

بث مباشر لمباراة أتلتيكو مدريد وليفربول والتي ستقام على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، في إطار دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويقود هجوم الأتلتي الثنائي ألفارو موراتا، وأنخيل كوريا، وخلفهما كوكي، وليمار، وتوماس بارتي، وساؤول.

ويدخل المدير الفني لأتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، المباراة بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: فرساليكو، فيليبي، سافيتش، لودي

خط الوسط: كوكي، ليمار، توماس بارتي، ساؤول

خط الهجوم: كوريا، وألفارو موراتا.



وعلى الجانب الآخر، يقود النجم المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينيو والسنغالي ساديو ماني هجوم الريدز، وخلفهم فابينيو، وفينالدوم، وهيندرسون، فيما يحرس البرازيلي أليسون بيكر مرمى ليفربول.

ويبدأ المدير الفني لليفربول يورجن كلوب، بالتشكيل التالي:

- حراسة المرمى: أليسون.

- الدفاع: أندرو روبيرتسون – جوميز – فيرجيل فان دايك – أرنولد.

- الوسط: فابينيو – فينالدوم – هيندرسون.

- الهجوم: محمد صلاح – ماني – فيرمينيو.