بث مباشر لمباراة أتلتيكو مدريد وليفربول والتي ستقام على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، في إطار دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
ويقود هجوم الأتلتي الثنائي ألفارو موراتا، وأنخيل كوريا، وخلفهما كوكي، وليمار، وتوماس بارتي، وساؤول.
ويدخل المدير الفني لأتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: يان أوبلاك.
خط الدفاع: فرساليكو، فيليبي، سافيتش، لودي
خط الوسط: كوكي، ليمار، توماس بارتي، ساؤول
خط الهجوم: كوريا، وألفارو موراتا.
وعلى الجانب الآخر، يقود النجم المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينيو والسنغالي ساديو ماني هجوم الريدز، وخلفهم فابينيو، وفينالدوم، وهيندرسون، فيما يحرس البرازيلي أليسون بيكر مرمى ليفربول.
ويبدأ المدير الفني لليفربول يورجن كلوب، بالتشكيل التالي:
- حراسة المرمى: أليسون.
- الدفاع: أندرو روبيرتسون – جوميز – فيرجيل فان دايك – أرنولد.
- الوسط: فابينيو – فينالدوم – هيندرسون.
- الهجوم: محمد صلاح – ماني – فيرمينيو.
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر .. مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.