لاعبو برشلونة يتعاطفون مع ديمبيلي بإرتدائهم القميص 11

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عبر لاعبو نادي برشلونة الإسباني عن دعمهم و تضامنهم مع زميلهم المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي تعرض لإصابة قوية أجبرته على الخضوع لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان ديمبيلي قد عانى من لعنة الإصابات منذ انتقاله من نادي بروسيا دورتموند الألماني إلى نادي برشلونة في صيف عام 2017.

واختار لاعبو الفريق الكتالوني وضع الرقم 11 على قمصانهم من الأمام خلال المباراة التي جمعت برشلونة بضيفه خيتافي ضمن الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المحلي ، و هو نفس الرقم الذي يضعه المهاجم الفرنسي على قميصه ، في تعبير منهم عن وقوفهم معه في هذه المحنة التي يمر بها وترقبهم لعودته في اقرب فرصة ممكنة لمواصلة مغامرته مع الفريق.

يشار الى أن ديمبيلي عانى كثيراً من لعنة الإصابات مما جعله يغيب كثيراً عن مباريات برشلونة ، الأمر الذي دفع بإدارة النادي لاتخاذ قرار بإبرام صفقة هجومية جديدة بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطون غريزمان لمعالجة هذا الخلل ، خاصة ان إصابة ديمبيلي هذه المرة تزامنت مع إصابة المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز أمام أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني ، وخضوعه هو الآخر لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب عدة اشهر .

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