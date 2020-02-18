أنشيلوتي يخرج عن صمته: أنا ونابولي أفضل الآن

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عاد الإيطالي كارلو انشيلوتي مدرب نادي إيفرتون الإنكليزي ليعلق على قرار رحيله من تدريب نادي نابولي الإيطالي في شهر ديسمبر الماضي.

ويتولى أنشيلوتي حالياً تدريب إيفرتون ، محققاً معه نتائج مميزة جعلته يطمح للمنافسة على أحد المراكز التي تؤهله للمشاركة في مسابقتي دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

وعلق انشيلوتي في تصريحات للتلفزيون الإيطالي "راي اونو" عن قرار رحيله عن نادي نابولي قائلاً :" قرار تنحيتي ، تم بالاتفاق بيني و بين إدارة النادي ، والآن أشعر بأنه كان قراراً صائباً ، الآن انا افضل عما كنت ، و نابولي افضل عما كان عليه وهذا هو المهم".

هذا واشاد انشيلوتي بتجربته في نابولي حيث قال :" تدريبي لنابولي تجربة رائعة فقد سمحت لي بالتعرف على لاعبين و اشخاص عملوا معي هناك ، والمدينة تنتظر مني زيارتها و قضاء عطلتي في ارجائها".

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وتابع انشيلوتي قوله :" كنت راضياً عن العمل الذي قمت به في نابولي ، ولكن النتائج لم تكن على ما يرام ، وفي عملنا الحكم يكون على النتائج قبل تقييم العمل".

كما عبر انشيلوتي عن سعادته بالبداية التي حققها مع فريقه الإنكليزي الجديد قائلاً ": الامور تسير على ما يرام".

وكان انشيلوتي قد رحل عن الفريق في اعقاب تراكم النتائج السلبية التي حققها نابولي في بطولة الدوري الإيطالي ، حيث ابتعد كثيراً عن صدارة الترتيب ، لتتخذ إدارة النادي قرارها بإسناد المهمة إلى المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو إلا ان النتائج لم تشهد تحسناً ملحوظاً ، لدرجة جعلت رئيس النادي اوريليو دي لورينتيس يشعر بالندم على رحيله .

يشار الى أن نتائج ايفرتون تحت إشراف انشيلوتي تحسنت كثيراً في بطولة الدوري الإنكليزي و اصبح على بعد خطوات من المركز الخامس الذي يؤهله لخوض غمار مسابقة دوري أبطال أوروبا ، وذلك بعد قرار الاتحاد الأوروبي بإيقاف مانشستر سيتي عن المشاركة القارية لمدة عامين.