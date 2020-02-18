فوز ثان للتعاون وتعادل الشارقة مع بيرسيبوليس في دوري أبطال آسيا

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اعتلى فريق التعاون السعودي الصدارة بعد فوزه على ضيفه الدحيل القطري 2-صفر، الثلاثاء ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في دوري ابطال اسيا، فيما انتهت مواجهة الشارقة الاماراتي وضيفه بيرسيبوليس الايراني بالتعادل 2-2.

ورفع التعاون رصيده الى 6 نقاط من مباراتين، بفارق ثلاث عن الدحيل، فيما يتساوى الشارقة وبيرسيبوليس بنقطة.

في المباراة الاولى على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، سجل للتعاون محمد السهلاوي (34)، وعبد المجيد السواط (55).

افتتح التسجيل بعد تسديدة السواط القوية من خارج منطقة الجزاء على مرمى الدحيل، ارتدت من الحارس أمين كلود لتجد السهلاوي الذي أودعها المرمى (34).

وبدأ الشوط الثاني أكثر سخونة بعدما ارسل لاعب التعاون فهد الرشيدي كرة عرضية للسواط الذي جهزها لاميسي سددها قوية وتصدى لها الدفاع (47).

بعدها بقليل، تجاوز السهلاوي المدافعين وجهز الكرة للسواط المتحرك الذي واجه حارس الدحيل وسددها الى يمينه هدفا ثانيا (55).

في المباراة الثانية، فشل الشارقة الاماراتي وضيفه بيرسبوليس الايراني في تحقيق فوزيهما الاول بعد تعادلهما 2-2.

وسجل محمد خلفان (25) وريان منديش من الرأس الأخضر(45+1) هدفي الشارقة، وعلي عليبور(9 و27) هدفي بيرسيبوليس.

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كان الشارقة استهل عودته الى دوري أبطال آسيا بعد غياب 11 عاما بالخسارة على ارضه أمام التعاون.

وافتتح بيرسبوليس التسجيل بعدما انفرد عليبور ولم يجد صعوبة في ايداع الكرة شباك عادل الحوسني (9)، لكن الشارقة ادرك التعادل عبر خلفان الذي استثمر عرضية البرازيلي كايو فرنانديز بنجاح (25).

و لم ينتظر بيرسيبوليس سوى دقيقتين لاعادة التقدم مجددا عبر نجم المباراة عليبور الذي تلقى تمريرة مهدي ترابي وقام بمجهود فردي ووضع الكرة بعيدا عن متناول الحوسني (27).

وادرك الشارقة التعادل بتسديدة منديش بعدما استغل احدى الكرات المرتدة وأرسلها خادعة لحارس مرمى بيرسيبوليس علي رضا بيرنفاند (45+1).

ملخص مباراة التعاون والدحيل:

ملخص مباراة الشارقة وبیرسبولیس: