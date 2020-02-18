الأهلي يغلق مران اليوم أمام وسائل الاعلام قبل لقاء السوبر

عقد اليوم خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى الإمارت جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق،لبحث واستعراض عدة أمور خاصة بالاستعداد للقاء السوبر، حيث تم بحث الترتيبات المرتقبة للمباراة وما ياتعلق بمران اليوم وغدا، وخلال الاجتماع اطمئن الدرندلى على إقامة الفريق ووسائل الانتقالات وملاعب التدريب.

وقد أعلن مدير الكرة أنه تقرر أيضا نقل ملعب مران الفريق ليقام على ملعب نادي الوحدة الإماراتي بدلا من ملعب سلطان بن زايد، كما كشف أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قد قرر غلق مران الفريق الجماعي والأول للأهلي في الإمارات أمام وسائل الإعلام والجماهير بأبوظبي، من أجل فرض المزيد من التركيز للاعبين قبل مباراة السوبر المصري والتي من المقرر إقامتها على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بعد غد الخميس.