الزمالك يفضل خوض السوبر بالطقم الاحتياطي كاملا بدل الشورت فقط

يرفض مسئولو بعثة فريق الزمالك في الإمارات، من خوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى والمقرر لها بعد غد بالطقم الاحتياطي الأزرق كاملا، بدلا من تغيير لون الشورت فقط.

حيث كشف مصدر من داخل اللجنة المنظمة للبطولة أن مسئولي الفريق الأبيض لا يرغب بارتداء التى شيرت الأبيض وشورت بلون مختلف، ويرغبون بارتداء الطاقم الاحتياطي كاملا، موضحا أن بطل الدورى تتم معاملته معاملة صاحب الأرض وهو الأهلي، وبالتالى سيرتدى لاعبوه الطاقم الأساسي الأحمر والشورت الأبيض، وبذلك فانه سيتم حسم المسألة غدا خلال الاجتماع الفني للجنة.

وفي سياق متصل أعرب أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة بنادي الزمالك عن تمنيه تواجد جماهير الزمالك بأعداد كبيرة لتشجيع الفريق على تحقيق لقب السوبر المصري أمام الأهلي المقرر لها الخميس الموافق 20\2\2020.