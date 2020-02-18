شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يتفوق فى صراع "الجبهة اليسرى" قبل سوبر الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجبهة اليسرى، هى واحدة من أكثر المراكز حيوية داخل المستطيل الأخضر، ولها دور حاسم، خاصة على الناحية الهجومية وصناعة الأهداف، ولا شك أن الأهلي والزمالك يعولان كثيراً على كفاءة تلك الجبهة في اللقاء المرتقب بين الفريقين، والذي يقام في تمام السابعة مساء الخميس على استاد محمد بن زادي بالإمارات في كأس السوبر المصري.

بالنظر إلى كل فريق يمتلك النادي الأهلي ثلاثة لاعبين بين قائمته يلعبون في مركز الظهير الأيسر وهم: علي معلول، أيمن أشرف ومحمود وحيد، ويعد معلول الأقرب للبدء ومن بعده أيمن أشرف، أما الزمالك فيمتلك ثنائي مخضرم أيضاً وهما، محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ويتفوق على معلول من حيث الارقام والأداء.

علي معلول شارك خلال الموسم الجاري مع الأهلي في 12 مباراة ببطولة الدوري العام، سجل خلالهم 3 أهداف، وصنع 6 أخرى، أما في دوري أبطال أفريقيا فسجل الدولي التونسي هدفاً واحداً خلال 6 مباريات خاضها مع الفريق الأحمر، وصنع مثله، ليضع بصمته على 11 هدفاً للأهلي في مختلف المسابقات خلال 18 مشاركة.

فيما شارك أيمن أشرف مع الأهلي في 19 لقاء حتى الآن من بينها 12 مباراة في الدوري، وإن كان أشرف لم يصنع أو يسجل بسبب الاعتماد عليه في مركز المدافع أغلب المباريات، إلا أنه أثبت كفاءة كبيرة عندما لعب في مركزه الأساسي كظهير أيسر، خلال لقاء الأهلي والهلال السوداني في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال، واستطاع أن يؤدي المهام الدفاعية والهجومية على أكمل وجه ليشارك في تأهل فريقه كثاني مجموعته بعد التعادل بهدف لمثله مع بطل السودان.

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وعلى الجانب الآخر، شارك محمد عبد الشافي مع الزمالك في 10 مباريات بالدوري العام، و4 لقاءات في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى مباراة السوبر الأفريقي، ليبلغ عدد مشاركاته 12 لقاء، واستطاع صاحب الـ 34 عاماً أن ينصع هدفين ولكنه لم يسجل.

أما عبد الله جمعة فشارك مع الفريق الأبيض في 14 لقاء بالموسم الجاري، ولكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف في علامة استفهام على أداء ظهير أيسر الزمالك الذي بدا متراجعاً خلال الموسم الجاري.