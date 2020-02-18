شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 18 / 2 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 18 / 2 / 2020 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التى نرصدها في التقرير التالي:

الوحدة الإماراتي يهدى الأهلي درع النادى.. والدرندلى يشيد بحسن الاستقبال

حرص عبد الله سالم، المدير التنفيذى لنادى الوحدة الإماراتى، على إهداء درع النادى لخالد الدرندلى، أمين صندوق الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة بالإمارات، وذلك على هامش مران الفريق، الذى أقيم مساء اليوم، والذى استضافه نادى الوحدة، استعدادًا لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصرى التى تقام مساء الخميس المقبل، باستاد محمد بن زايد فى أبو ظبي.

الخطيب يتفقد أعمال التطوير فى الصالة المغطاة للأهلى

ورافق محمود الخطيب خلال الجولة العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى وخالد مرسى، مدير مقر الجزيرة، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، وطارق الغنام المدير الإداري لفريق السلة رجال. Advertisements واستمع الخطيب لشرح وافٍ من المستشار الهندسي لمجلس إدارة الأهلي عن أعمال التجديد التي تمت في الصالة، وذلك في حضور مهندسي الشركة المنفذة، كما اطلع رئيس الأهلي على نوعية المواد المستخدمة في التطوير والتي تم اختيارها وفق أفضل المقاييس العالمية وتضاهي النوعية المستخدمة حاليا في الصالات المغطاة التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020.

-الخطيب الأهلى يعلن تغيير الاجتماع الفنى لمباراة السوبر قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى إن اللجنة العليا المنظمة لمباراة السوبر أخطرته اليوم بتغيير موعد المؤتمر الصحفى غدا، وكذلك الاجتماع الفنى للمباراة، وقال مدير الكرة إن موعد المؤتمر الصحفى الذى يحضره رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، وحسام عاشور كابتن الفريق، تم تعديله ليقام غدا الأربعاء فى الحادية عشرة صباحا بتوقيت الإمارات.

الأهلى يقرر إغلاق أول مران فى الإمارات وتغيير الملعب قبل السوبر