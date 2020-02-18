- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 18 / 2 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 18 / 2 / 2020 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التى نرصدها في التقرير التالي:
الوحدة الإماراتي يهدى الأهلي درع النادى.. والدرندلى يشيد بحسن الاستقبال
حرص عبد الله سالم، المدير التنفيذى لنادى الوحدة الإماراتى، على إهداء درع النادى لخالد الدرندلى، أمين صندوق الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة بالإمارات، وذلك على هامش مران الفريق، الذى أقيم مساء اليوم، والذى استضافه نادى الوحدة، استعدادًا لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصرى التى تقام مساء الخميس المقبل، باستاد محمد بن زايد فى أبو ظبي.
الخطيب يتفقد أعمال التطوير فى الصالة المغطاة للأهلى
ورافق محمود الخطيب خلال الجولة العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى وخالد مرسى، مدير مقر الجزيرة، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، وطارق الغنام المدير الإداري لفريق السلة رجال.
واستمع الخطيب لشرح وافٍ من المستشار الهندسي لمجلس إدارة الأهلي عن أعمال التجديد التي تمت في الصالة، وذلك في حضور مهندسي الشركة المنفذة، كما اطلع رئيس الأهلي على نوعية المواد المستخدمة في التطوير والتي تم اختيارها وفق أفضل المقاييس العالمية وتضاهي النوعية المستخدمة حاليا في الصالات المغطاة التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020.
-الخطيب
الأهلى يقرر إغلاق أول مران فى الإمارات وتغيير الملعب قبل السوبر
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى إن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق قرر غلق مران الفريق الجماعى مساء اليوم الذى يُعد الأول للأهلى فى الإمارات أمام وسائل الإعلام والجماهير بأبوظبى، وذلك لفرض المزيد من التركيز للاعبين قبل مباراة السوبر المصرى فى السابعة مساء بعد غد الخميس على ملعب محمد بن زايد فى أبوظبى.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 18 / 2 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.