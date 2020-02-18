شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكلف محمد نور بحضور سوبر الأهلي والزمالك فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلّف أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، محمد نور المدير التنفيذى للوزارة بحضور مباراة السوبر المصرى والتى تجمع فريقى الأهلى والزمالك بعد غد الخميس بملعب محمد بن زايد بأبو ظبى بالإمارات، وجاء تكليف نور بحضور السوبر بدلا من الوزير، نظرا لانشغال الدكتور أشرف صبحى ببعض الأمور المهمة بديوان الوزارة.

وكان صبحى قد أكد أهمية فريقى الأهلى والزمالك وأنهما يمثلان قيمة كبيرة فى الكرة العربية، مٌقدماً الشكر للإمارات على استضافة السوبر المحلى، مشدداً على أن إقامة السوبر المحلى فى الإمارات تسويق جيد للكرة المصرية.

وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كشف أنه تم تغيير اسم المكتب المسئول عن ذوى الإعاقة والقدرات الخاصة فى الوزارة إلى ذوى الهمم، خاصة أن الهدف هو عمل حالة من الدمج بينهم وبين باقى فئات المجتمع وليس العزل والفصل لهم.

وأضاف صبحى أن الوزارة تقوم دائما بتكريم ذوى الهمم من أبطال الرياضات المختلفة بالتعاون مع اللجنة البارالمبية، مثل الطائرة جلوس ورفع الأثقال وغيرهم، كما أن هناك دمج بين ذوى الهمم وباقى مجالات المجتمع وفى مراكز الشباب والأندية، كذلك فى أى مبنى جديد نراعى أن يكون مناسبا لهم، مضيفا أن الوزارة لا تنتظر يوم للاحتفال بذوى الهمم، خاصة أنهم أصبحوا جزءا لا يتجزأ من مجالات المجتمع المختلفة مثل الرياضة والتعليم والفن والعمل الإعلامى أيضا.