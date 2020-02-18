تامر مرسي يعلن عن مفاجأة لجماهير الأهلي والزمالك فى مباراة السوبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فيديو عبر صفحته على موقع "فيس بوك" يعلن فيه استضافة قناة "ON Sports" روبرتو كارلوس قائد منتخب البرازيل السابق، في الاستوديو التحليلي الخاص لمباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها فى تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس المقبل، 20 فبراير، على استاد محمد بن زايد فى مدينة أبو ظبي بالإمارات.

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وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى، وتضم قائمة الزمالك كلا من: محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع، وطارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفى محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم (كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ.