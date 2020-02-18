شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة منتخب مصر والجزائر فى كأس العرب للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن منتخب مصر للشباب فى الفوز بأولى مباريته من كأس العرب للشباب تحت 20 عاما المقامة فى السعودية، أمام نظيره الجزائري بأربع أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من البطولة.

أحرز أهداف منتخب الشباب أسامة فيصل هدفين في الدقيقة 7 و48 على الترتيب، فيما سجل البديل محمود عبد المحسن الهدف الثالث في الدقيقة 83، وسجل الهدف الرابع إبراهيم عادل في الدقيقة 93، وأحرز هدف المنتخب الجزائري محمد بلخير في الدقيقة 77.

وحصل المنتخب الجزائري على ركلة جزاء في الدقيقة 66 من اللقاء ليصوبها مروان زروقي في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى، لكنها جاءت ضعيفة وبعيدة لتخرج إلى خارج الملعب.

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وجاء تشكيل مصر: فارس السيد، حازم هاني، حسام عبد المجيد، حسام حسن، العربي بدر، إبراهيم عادل، أحمد نبيل، أسامه فيصل، محمود جهاد، محمد أشرف، محمود صابر.

فيما جاء تشكيل الجزائر: رضوان معاشو، محمد حميدي، شمس الدين بكوش، أيوب دربال، ياسين تيتراوي، حذيفة عرفي، محمد بلخير، مروان زروقي، طلال بوالصوف، عبد الجليل منصر، ميلود دادا.

ويلعب منتخبا مصر والجزائر ضمن منتخبات المجموعة الثالثة والتي شهدت تفوق السعودية على فلسطين بأربعة أهداف نظيفة ظهر اليوم الثلاثاء.

ويواجه منتخب مصر للشباب منتخب السعودية يوم 21 وفلسطين يوم 24 من الشهر الجاري على أن يتأهل أول وثانى كل مجموعة لدورى الـ8.

المجموعة الأولى ضمت العراق وتونس وموريتانيا والكويت، المجموعة الثانية تضم المغرب والبحرين وقطر وجيبوتي، والثالثة تضم السعودية وفلسطين والجزائر ومصر، والرابعة ضمت السودان وليبيا وجزر القمر والإمارات.