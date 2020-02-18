مباشر دوري الأبطال.. أتلتيكو مدريد 1-0 ليفربول.. الريدز يعاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة أتلتيكو مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتواجد الدولي المصري محمد صلاح أساسيا في التشكيل ليقود هجوم الريدز أمام أتلتيكو رفقة الثنائي ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وتتجدد المواجهة بين الفريقين في لقاء العودة يوم 11 مارس المقبل على ملعب "آنفيلد" لحسم بطاقة العبور إلى دور الثمانية بـ"تشامبيونز ليج".

تشكيل أتلتيكو مدريد: يان أوبلاك، شيمي فرساليكو، سيرجي سافيتش، فيليبي، رينان لودي، كوكي، توماس بارتي، ساول نيجويز، توماس ليمار، أنخيل كوريا، ألفارو موراتا.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون، فابينيو، جوردان هندرسون، جورجينيو فينالدوم، محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.

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ملخص المباراة:

افتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرا، بعدما أرسل كوكي ركلة ركنية تصدى لها دفاع ليفربول قبل أن تصل إلى ساول نيجويز داخل منطقة الجزاء ليسددها في الشباك قبل أن تصل للحارس أليسون في الدقيقة الرابعة.

واصل أتلتيكو ضغطه على ليفربول لتسجيل الهدف الثاني، وكاد أن يضاعف النتيجة في الدقيقة الـ20 بعدما أرسل كوكي عرضية رائعة من الجبهة اليسرى، لكن روبرتسون أبعد الكرة قبل أن تصل إلى موراتا داخل المنطقة.

زحف أتلتيكو على مرمى أليسون استمر بعدما استغل الفريق خطأ دفاعيا من فان دايك، لتصل الكرة إلى ألفارو موراتا ويراوغ فابينيو داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس البرازيلي تصدى بقدميه لتسديدة المهاجم الإسباني بالدقيقة 25.

وألغى الحكم هدفا سجله صلاح في الدقيقة 27، بعدما استغل الفرعون المصري تمريرة خاطئة من يان أوبلاك حارس أتلتيكو، ليمررها إلى فيرمينو الذي أعداها إليه ليسددها في الشباك، لكن المهاجم البرازيلي كان متسللا.

فرض ليفربول أول خطورة على مرمى أتلتيكو بعد مرور نصف ساعة، حين أطلق الظهير الأيسر أندي روبيرتسون تسديدة بعيدة المدى مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى يان أوبلاك.

وفي الدقيقة الـ36، كاد ليفربول أن يعدل النتيجة عن طريق محمد صلاح، بعدما حصل على تمريرة فيرمينو داخل المنطقة ليسددها بيسراه مباشرة تجاه المرمى، لكن المدافع فيليبي نجح في إبعادها برأسه.

وانتظروا ملخصًا لأحداث المبارة فور نهايتها..