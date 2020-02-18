"تعجبني شجاعة اتحاد الكرة" ميدو يُشيد بموقف الجبلاية من مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد أحمد حسام "ميدو"، مدرب مصر للمقاصة السابق، بموقف اتحاد الكرة من تأجيل مباراة الزمالك والأهلي وفي بطولة الدوري.

محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، نفى وجود أي لإمكانية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المقرر إقامتها يوم 24 فبراير في موعدها.

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وغرد أحمد حسام، ميدو على حسابه بموقع التغريدات القصيرة، تويتر، مساء اليوم الثلاثاء:"يعجبني جدًا شجاعة اتحاد الكرة في مواجهة الزمالك والأهلي فيما يخص قضية تأجيل مباراة القمة في الدوري، إقامة اللقاء في موعده سيكون أكبر رد على من يرددون أن الزمالك والأهلي أقوى من اتحاد الكرة خاصة أن الاتحاد حصل على الموافقات الأمنية لإقامة اللقاء في موعده".

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، قد طلب من اتحاد كرة القدم تأجيل مباراة الأهلي المقرر لها يوم 24 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في السابعة من مساء يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بالإمارات في كأس السوبر المصري.