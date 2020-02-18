فضل: الزمالك وقع إقراراً باستلام اتحاد الكرة مستحقاته من الكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن نادي الزمالك وقع إقراراً بتسلم الاتحاد الأموال المستحقة له من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال فضل في تصريحات لقناة "أون سبورت" :"المدير المالي لنادي الزمالك وقع إقراراً في الاتحاد المصري لكرة القدم بأن نستقبل الأموال المستحقة له من الكاف".

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وأضاف فضل :"كل الأندية المصرية قامت بتسديد المديونيات المستحقة عليها، سواء نقداً أو بشيكات، وأثبتت الحسابات أن أندية الزمالك والأهلي وبيراميدز وسموحة لديها مستحقات غير مدفوعة".

وتابع عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة :"في مسألة قيد اللاعبين قام اتحاد الكرة بتحصيل كل المديونيات على الأندية قبل قيد أي لاعب في قائمته، ونادي الزمالك قام بتوقيع الإقرار باستلام الاتحاد مستحقاته من كاف والحصول من خلالها على المديونيات".

وأنهى فضل قائلاً :"المساواة والعدل هدفنا حتى تحترمنا كل الأندية، وحتى لا تقوم الجهات الرقابية بمحاسبتنا، ويمكن لعمرو الجنايني الإفادة أكثر في هذا الأمر".