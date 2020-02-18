فضل يكشف.. شرط حصول جماهير الأهلي على مقاعد الزمالك في السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد فضل، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، إمكانية حجز جماهير الأهلي لمقاعدها في المدرجات المتبقية من السعة المقررة للزمالك في مباراة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ويستضيف ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي مباراة السوبر المصري يوم الخميس المقبل بين الأهلي حامل لقب الدوري والزمالك حامل لقب كأس مصر.

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وقال فضل، في تصريحات لقناة "أون سبورت" الثلاثاء: "جماهير الأهلي في السوبر نفدت منذ فترة، لكن لا تزال هناك مقاعد شاغرة في مدرجات الزمالك حتى الآن".

وأضاف: "يتبقى 6 آلاف تذكرة من أصل السعة المقررة للزمالك والتي تبلغ 37 ألفا، تلك المقاعد الشاغرة في مدرجات الدرجة الثانية خلف المرمى، ويجب أن يكون هناك مساندة".

وأتم تصريحاته بالحديث عن إمكانية حصول جماهير الأهلي على تلك التذاكر المتبقية قائلا: "من حق أي مشجع شراء التذكرة أونلاين عن طريق الموقع، لكن الأمن يمنع ارتداء قميص الفريق المنافس في مدرجات الفريق الآخر".