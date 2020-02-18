بالفيديو.. جماهير أتليتكو مدريد تستقبل فريقها قبل مباراة ليفربول بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي استقبلت جماهير نادي أتليتكو مدريد الإسباني، حافلة فريقها بالألعاب النارية قبل مباراة الفريق أمام ليفربول بدوري أبطال أوروبا. ويحتضن ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الروخيبلانكوس، مباراة أتليتكو مدريد وليفربول بذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. وقامت جماهير أتليتكو مدريد بإشعال بعض الألعاب النارية عند وصول حافلة فريقها للملعب استعداداً لمباراة ليفربول بدوري الأبطال. يذكر أن نادي ليفربول يعود للملعب -واندا ميتروبوليتانو- الذي توج فيه باللقب السادس لدوري أبطال أوروبا العام الماضي على حساب توتنهام هوتسبر الإنجليزي.

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