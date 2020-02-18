اتحاد الكرة: الأمن منحنا موافقة قمة الدوري في موعدها.. فلتتوقف الشائعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

نفى محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إمكانية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المقرر إقامتها يوم 24 فبراير في موعدها.

وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" قال محمد فضل :"حصلنا على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة مباراة الأهلي والزمالك في استاد القاهرة يوم 24 فبراير الجاري".

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وطالب نادي الزمالك رسمياً بتأجيل المباراة عن طريق مرتضى منصور رئيس النادي، وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي الأبيض خشية تعرض الفريق للإرهاق.

وأضاف فضل :"لا يوجد أي داعي للتأجيل، يجب أن نتوقف عن الحديث حول تأجيل المباراة، وألا يتم ترديد الشائعات، عندما يزداد الحديث في مثل هذه الأمور تكون النتيجة عكسية".

وأنهى محمد فضل قائلاً :"هدف اتحاد الكرة دائماً هو الكرة المصرية، أما الأهلي فهدفه ناديه، والزمالك هدفه مصلحته، لكننا نبحث عن العدل دائماً، وكرامتنا فوق أي اعتبار".