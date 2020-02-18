مصدر في الزمالك لمصراوي: "زيزو" جاهز لتدريبات الأربعاء استعدادا للسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن إصابة أحمد سيد زيزو، لاعب وسط الزمالك، بسيطة ولا تدعو للقلق على مشاركة اللاعب في مواجهة السوبر أمام الأهلي.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الخميس القادم في استاد محمد بن زايد بأبو ظبي، لتحديد بطل كأس السوبر المصري.

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وقال المصدر الذي رفض الافصاح عن اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن إصابة أحمد سيد زيزو بسيطة بعد التحام مع محمود علاء في التدريب.

وأضاف، أن تدخل المدافع محمود علاء ضد زيزو أدى لتورم في وجه الأخير وجرح بسيط في الحاجب.

وأوضح، أن لاعب وسط الزمالك سيشارك في تدريب الغد مع الزمالك بصورة طبيعية، استعدادا لمواجهة السوبر أمام الأهلي.