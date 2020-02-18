التشكيل.. صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة أتلتيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتواجد الدولي المصري محمد صلاح أساسيا في التشكيل ليقود هجوم الريدز أمام أتلتيكو رفقة الثنائي ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

تشكيل أتلتيكو مدريد: يان أوبلاك، شيمي فرساليكو، سيرجي سافيتش، فيليبي، رينان لودي، كوكي، توماس بارتي، ساول نيجويز، توماس ليمار، أنخيل كوريا، ألفارو موراتا.

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تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون، فابينيو، جوردان هندرسون، جورجينيو فينالدوم، محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.

وتنطلق المباراة على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو في تمام الساعة العاشرة مساء، وتنقل عبر قناة "beIN Sports HD 2" المشفرة.

وتتجدد المواجهة بين الفريقين في لقاء العودة يوم 11 مارس المقبل على ملعب "آنفيلد" لحسم بطاقة العبور إلى دور الثمانية بـ"تشامبيونز ليج".