بعد السخرية منه على الهواء.. الزمالك: المنافسة بـ"قلة أدب" مرفوضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

رفض إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ما جاء عبر قناة أبو ظبي الرياضية خلال بثها تقريرًا مع جماهير النادي الأهلي في فندق إقامة الفريق.

التقرير الذي تم بثه، تضمن أغنية ساخرة من نادي الزمالك قامت الجماهير بالهتاف بها، قبل أن يعتذر مقدم البرنامج الإماراتي بعد العودة إلى الاستديو.

ومن جانبه، علق إسماعيل يوسف على الواقعة بقوله: "الزمالك نادِ كبير وبطل لكأس السوبر الأفريقي منذ أيام، هذه البطولة أكبر من السوبر المصري 100 مرة".

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وأكمل: "الزمالك نادِ عمره يمتد منذ عام 1911، وله تاريخ كبير من البطولات والمواقف، وبالتالي لا يصح أن يتم السخرية منه".

واختتم: "أريد الفوز على الأهلي، وكذلك هم يريدون الفوز علينا، هذه منافسة مقبولة بالتأكيد، لكن التعصب والمنافسة بـ-قلة أدب- مرفوضة".

الجدير بالذكر أن الزمالك يستعد حاليًا لملاقاة الأهلي يوم الخميس القادم في أبو ظبي، لتحديد الفائز بكأس السوبر المصري عن الموسم الماضي.