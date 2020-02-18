أحمد فتحي: لا نشعر بالقلق بشأن السوبر.. ولاعبو الزمالك زملائنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي، عدم شعور الفريق بالقلق بشأن مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق الأبيض زملاء لهم.

وقال فتحي في تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية" الثلاثاء: "جميع مواجهات الزمالك صعبة، خاصة أنه فريق قوي في الوقت الحالي، وإن شاء الله نكون في كامل تركيزنا ونحقق الفوز".

وأضاف: "لا نشعر بأي قلق، يجب أن نكون متحفزين للفوز، إنها كرة قدم من الوارد أن نفوز أو نخسر، لكن الأهم لدينا هو تحقيق الفوز".

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وتابع: "يجب على كل لاعب أن يبتعد عن الأجواء والضغوط ويصب كامل تركيزه من أجل الفوز، لاعبو الزمالك هم زملاء لنا ونرافقهم في معسكرات منتخب مصر".

وأتم صاحب الـ35 عاما قائلا: "أحب اللعب وسط حضور جماهيري، وأطلب من جماهير الأهلي في الإمارات دعمنا في ذلك الشهر الذي نخوض فيه مباريات صعبة".

ويستعد الأهلي بطل الدوري المصري لمواجهة الزمالك بطل الكأس في مباراة السوبر المصري بالإمارات يوم الخيس المقبل على ملعب محمد بن زايد.