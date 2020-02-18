غداً..بتروجت في بروفة "ودية" استعداداً للقاء الزرقا

يلتقي في الثانية عصر اليوم " الأربعاء" فريق بتروجت مع إحدى فرق القسم الثاني وديا في إطار الاستعداد للقاء الزرقا الإثنين المقبل بستاد بتروسبورت في الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز.

ويأتي اللقاء في بروفه لتجربة اللاعبين البدلاء والذين شاركوا لعدة دقائق من لقاء اليوم أمام

النصر.

كان فريق بتروجت قد تغلب اليوم على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الخامسة عشر للدوري ورفع رصيده الى 15 نقطة وقلل الفارق مع متصدر الدوري سيراميكا الى 5 نقاط بعد ان كان

12 نقطة قبل اسابيع.

وأكد محمد ثابت مدرب عام فريق بتروجت بأن فريقه لعب للفوز منذ البداية ولم ينل منه الهدف المبكر للمنافس، ونجح بتروجت في تسجيل ثلاثية رائعة " بالشوط الثاني وفي حوالي 10 دقائق هدفان لفيلكس وهدف لرشاد المتولي.

وقال نرفع دائما شعار لابديل عن الفوز املا في اللحاق بسيراميكا وتصدر المجموعة والتأهل للدوري الممتاز.