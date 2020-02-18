بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير في أولى مواجهات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف أتليتكو مدريد فريق ليفربول مساء اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل البلانكو الذي يتميز بكبر حجمه وجماهيره الكبيرة التي تملئ المدرجات.

وننشر لكم بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم الثلاثاء حيث يدخل فريق أتليتكو مدريد صاحب الأرض وهو يسعى إلى تحقيق الفوز على ليفربول مستغلا عامل الأرض والجمهور من أجل ضمان النتيجة قبل لقاء العودة على ملعب أنفيلد.





كما يدخل فريق ليفربول اللقاء وهو يعلم مدى خطورة الفريق الإسباني خاصة وهو يلعب على أرضه ووسط جماهيره الكبيرة التي ستسيطر على أجواء المباراة.

وننشر اليوم بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول لكل عشاق نجم مصر محمد صلاح.. ويسعى بطل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم لأندية أن يحافظ على لقبه وتحقيق الفوز على أتليتكو مدريد ومواصلة المنافسة حتى التتويج باللقب الثاني على التوالي.

وعاد نجم المنتخب السنغالي ساديو ماني وقاد فريقه للفوز على نوريتش سيتي ليكمل المثلث الهجومي

المرعب والمكون من محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني.

تشكيل فريق ليفربول لمواجهة اتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم

في حراسة المرمى : أليسون بيكر

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وفي خط الدفاع : أرنولد – جوميز – فان دايك – روبيرتسون

وفي خط الوسط : فابينيو – فينالدوم – هندرسون

وفي خط الهجوم : فيرمينو – صلاح – ماني

موعد مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا والبث المباشر لمشاهدة المباراة اليوم

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورت HD2

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا