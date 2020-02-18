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ساؤول يضرب شباك ليفربول مبكرًا بهدف أول لأتليتكو مدريد

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تمكن فريق أتليتكو مدريد الأسباني من إحراز الهدف الأول وهدف التقدم في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور ال16 من بطولة .
أحرز الهدف ساؤول لاعب خط وسط أتليتكو مدريد في الدقيقة رابعة ، بعد أن لعبت كرة ركنية أصطدمت بمدافع فابينيو وذهبت لساؤول ليسكنها

شباك أليسون بيكر حارس مرمي الريدز.
والجدير بالذكر أن أتليتكو مدردي بدأ المباراة بهجوم قاصي علي ليفربول منذ بداية اللقاء وحتي لحظة إحراز الهدف من خلال العديد مكن الهجمات علي مرمي أليسون بيكر.

 

 

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