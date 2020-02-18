بث مباشر.. مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول بدوري أبطال أوروبا اليوم 18-2-2020

يقدم "الوفد" بث مباشر لأحداث مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول، والتي تُقام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بمدريد، ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد
ويُقام لقاء ليفربول وأتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر فبراير 2020، وذلك في العاشرة بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد
ويتم بث المباراة على قنوات بي إن سبورت بشكل حصري
ويسعى فريق أتليتكو مدريد صاحب الأرض إلى تحقيق الفوز على ليفربول، مستغلًا عامل الأرض والجمهور، من أجل ضمان النتيجة قبل لقاء العودة على ملعب أنفيلد.
ويرغب ليفربول حامل اللقب في تحقيق نتيجة إيجابية،خارح ملعبه مما يسهل عليه مباراة العودة في ملعب أنفيلد، فيما يرغب أصحاب الأرض في تحقيق الفوز، خوفًا من مباراة العودة.
التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد
ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب مدرب ليفربول بالشكيل الآتي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.
خط الوسط : فينالدوم، هندرسون، نابي كيتا.
الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.
بينما يأتي تشكيل أتلتيكو مدريد كالآتي:
حراسة المرمى: أوبلاك.
الدفاع: سانتياجو أرياس، سافيتش، فيليبي، لودي.
خط الوسط: يورنتي، بارتي، فيتولو، أنخيل كوريا.
الهجوم: كوكي، ساؤول.
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