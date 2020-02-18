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أهداف مباراة الدحيل والتعاون في دوري أبطال آسيا

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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تجاوز نادي التعاون السعودي ضيفه نادي الدحيل القطري، بعدما تغلب عليه بثنائية نظيفة، مساء اليوم الثلاثاء 18-2-2020، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة فى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وتقدم التعاون بهدف سجله محمد السهلاوي في الدقيقة 34، عندما لعبت تمريرة عرضية أرضية داخل منطقة جزاء الدحيل هيأها عبد المجيد السواط لسيدريك أميسي الذي قابلها بتسديدة قوية لكن دفاع الدحيل أبعدها.

واضاف عبد المجيد السواط الهدف الثاني في الدقيقة 55، بعد ان استغل تمريرة جميلة من محمد السهلاوي داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية على يسار الحارس كلود أمين إلى داخل المرمى.

ورفع التعاون رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الدحيل عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.

وكان التعاون فاز على الشارقة بهدف نظيف في الجولة الأولى، فيما فاز الدحيل على بيرسبوليس 2 / صفر.

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إليكم أهداف مباراة الدحيل والتعاون فى دوري أبطال آسيا اليوم

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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