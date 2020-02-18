أهداف مباراة الشارقة وبیرسبولیس في دوري أبطال آسيا

سقط نادي الشارقة الإماراتي أمام نظيره نادي بيرسبوليس الإيراني بالتعادل الإيجابي 2/2، فى المباراة التي جمعتهم اليوم الثلاثاء 18-2-2020، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وبهذا التعادل حصد كل فريق على أول نقطة لهما في البطولة القارية هذا الموسم.
وعلى الجانب الاخر فاز فريق التعاون السعودي على الدحيل القطري لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، ويأتي الدحيل ثانياً برصيد 3 نقاط.
المباراة التي نُقلت على قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق “أحمد البلوشي”، انطلقت في تمام الساعة 15:35 بتوقيت جرينتش، 17:35 بتوقيت مصر، 18:35 بتوقيت السعودية، على “ستاد نادي الشارقة”.
وتقدم بيرسبوليس بهدف سجله علي عليبور في الدقيقة التاسعة بعد ان ضرب مصيدة التسلل ببراعة وسدد كرة بالقدم قوية اليسري على يمين حارس المرمي.
وتعادل محمد المسمار للشارقة في الدقيقة 25، بعد ان استغل تمريرة جميلة من زميله داخل منطقة الجزاء ووضعها بكل سهولة فى شباك الفريق الإيراني.
وعاد اللاعب عليبور وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 27، من تسديدة قوية من خارج منظقة الجزاء والتي غالطت حارس مرمي الشارقة.
إلا أن ريان مينديز سجل هدف التعادل للشارقة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة ذكية من الجهة اليسري.
إليكم أهداف مباراة الشارقة وبیرسبولیس فى دوري أبطال آسيا اليوم
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