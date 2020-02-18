السد القطري يتجنب سيناريو “العين” ويقهر سباهان بثلاثية في دوري أبطال آسيا

حقق نادي السد القطري انتصاره الأول ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد الانتصار على سباهان آصفهان الإيراني، بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقدّم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة السد وسباهان اصفهان في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 18-2-2020 في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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ورفع عيال الذيب رصيدهم إلى 4 نقاط، ليتساوى بطل قطر مع النصر السعودي في منافسات المجموعة الرابعة، التي شهدت انتصار الفريق السعوديعلى الإماراتي على ملعب هزاع بن زايد.

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وافتتح أهداف السد في المباراة، النجم “أكرم عفيف” بعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، بصناعة من بغداد بونجاح.

ثم تمكن القائد “حسن الهيدوس” من تسجيل ثاني الأهداف في الدقيقة 71، بعد صناعة جديدة من الجزائري.

وعاد الهيدوس لتسجيل هدفه الشخصي الثاني، بعد عمل رائع من المميز “أكرم عفيف” وتمريرة أنهاها القائد في الشباك.