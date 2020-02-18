اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

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ينزل ليفربول الإنجليزي حامل لقب الشامبيونزليج الموسم الماضي ضيفاً ثقيلا على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل جماهير نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني في مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة دوري الأبطال.

يسعي ليفربول الذي يدخل المباراة وهو شبه محققاً التتويج بالدوري الإنجليزي للمرة الأولي منذ فترة طويلة ، حيث يسعي الريدز تحت قيادة مدربه كلوب نحو إخارج جيل جديد يسجل تاريخ مشرف لليفر واستمراره في تحقيق الألقاب الاوروبية.

بينما أتلتيكو مدريد يحتل المركز الـ 4 في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة وتبعده عدة نقاط عن المتصدرين ريال مدريد وبرشلونة ، ويسعي في تحقيق أحدا الالقاب الأوروبية من أجل تعويض الأخفاق الذي حدث له في الدوري المحلي.

تشكيل ليفربول أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليسكاندر أرنولد

خط الوسط: هيندرسون - فينالدوم - نابي كيتا

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خط الهجوم: ساديو ماني - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح

مشاهدة مباراة ليفربول واتليتكو مدريد

???? البطولة : دوري أبطال أوروبا 2019 .

⌚ موعد المباراة : الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية.

⏰ تاريخ المباراة : الثلاثاء الموافق 18-2-2020 .

???? القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

???? التعليق الصوتي : حفيظ دراجي .

???? ملعب المباراة : واندا ميتروبوليتانو .