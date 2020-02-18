اونلاين | يلا bein شوت مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبورسيا دورتموند بث مباشر yallakora مشاهدة مباراة باريس "يلا شوت حصري" على دوري بلس HD

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كورة أونلاين، حيث تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية نحو ملعب سيجنال إيدونا بارك اليوم لمتابعة لقاء دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بين بوروسيا دورتموند الألماني صاحب الأرض والجمهور، وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي ستشهد صراعاً بين الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الحالي ضد فريقه السابق الذي يقوده السويسري لوسيان فافر.

Live kora، تنطلق المباراة في التوقيتات التالية مساء اليوم الثلاثاء: 22:00 بتوقيت طرابلس والقاهرة والخرطوم، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وعمان وبيروت، 00:00 بتوقيت أبو ظبي ودبي، 21:00 بتوقيت الدار البيضاء والجزائر وتونس، 20:00 بتوقيت جرينتش.