اونلاين | بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

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يلا شوت يلتقى فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مع أتلتيكو مدريد الإسبانى، في مواجهة من العيار الثقيل في تمام العاشرة من مساء اليوم، الثلاثاء، في افتتاح منافسات ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليج".

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد فى دوري أبطال أوروبا

ويحل الريدز حامل لقب دورى الأبطال ضيفا ثقيلا على أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتينى دييجو سيميونى وصيف المسابقة في نسختى 2014 و2017، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية "مدريد" والذى كان شاهدا على تتويج محمد صلاح ورفاقه بالبطولة في النسخة الماضية على حساب توتنهام بهدفين دون مقابل.

ويسعى ليفربول للخروج بنتيجة إيجابية خارج ملعبه من الروخى بلانكوس قبل مواجهة الإياب التي يحتضنها معقل الريدز "آنفيلد" في 11 مارس المقبل.

ويتسلح الريدز بالنتائج الرائعة التي حققها في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجارى حيث ابتعد بصدارة جدول الترتيب برصيد 76 نقطة بعد مرور 26 جولة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتى أقرب منافسيه برصيد 51 نقطة علما بأنه يتبقى له مباراة مؤجلة ضد وست هام يونايتد.

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ويخوض الريدز الذى تأهل لنهائى دورى الأبطال في النسختين الماضيتين، قمة الليلة بكامل نجومه خاصة بعد تعافى النجم السنغالى ساديو مانى من الإصابة التي

غاب على إثرها في الفترة الماضية ليسجل ظهوره كبديل ضد نورويتش سيتى في البريميرليج.

أتلتيكو مدريد ضد ليفربول

في المقابل، تراجع أتلتيكو مدريد للمركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 40 نقطة متساويا مع إشبيلية، ليتراجع بفارق 13 نقطة خلف ريال مدريد المتصدر و12 نقطة عن الوصيف برشلونة.

ويعانى الروخى بلانكوس تحت قيادة سيميوني من سوء حظ غريب فى مباريات الفريق لدوري أبطال أوروبا، لعل البطولة الأبرز عام 2014 التى كان الفريق في طريقه للفوز بها، قبل أن يدخل سيرجيو راموس قائد الفريق الملكي ويعيد المباراة لنقطة الصفر بهدف قاتل، ثم فوز الريال 4-1 في الأشواط الإضافية.

أيضا الموسم الماضي فاز أتلتيكو مدريد على يوفنتوس 2-0 فى مباراة الذهاب للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، قبل الخسارة بشكل مفاجئ بهاتريك الأسطورة كريستيانو رونالدو.