اونلاين | بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو اليوم Watch Atletico Madrid vs. Liverpool online – Live Streams

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Yalla shoot plus رابط مشاهدة مباراة ليفربول وأتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم 18/2/2020

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Yalla kora، يشهد ملعب واندا ميتروبوليتانو اليوم قمة من العيار الثقيل في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، حين يلتقي ليفربول حامل اللقب مع فريق أتليتيكو مدريد صاحب الأرض والجمهور، حيث ستشهد المباراة مواجهة خاصة بين المدربيد، يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ودييجو سيميوني.

kora online، يمكنكم متابعة المباراة في التوقيتات التالية مساء اليوم الثلاثاء: 22:00 بتوقيت القاهرة وطرابلس والخرطوم، 23:00 بتوقيت بيروت وعمان ومكة المكرمة والدوحة والكويت، 00:00 بتوقيت أبو ظبي ودبي، 21:00 بتوقيت تونس والجزائر والدار البيضاء، 20:00 بتوقيت جرينتش.