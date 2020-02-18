اونلاين | رابط kooora goal مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد ضد ليفربول جودة عالية بدون تقطيع Yalla-Shoot

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YALLA SHOOT يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي BEIN SPORTS مساء اليوم الثلاثاء بمضيفه KORA LIVE أتلتيكو مدريد الإسباني KORA ONLINE BLS على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"،KORA COOL في ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا YALLA KORA LIVE.

KORA LIVE موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد ليفربول

BEIN SPORTS ومن المقرر أن تُقام KORA ONLINE مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول YALLA SHOOT في دور الستة عشر YALLA KORA LIVE من مسابقة دوري أبطال أوروبا YALLA LIVE في تمام الساعة KORA STAR BLS (00:00 صباح يوم الأربعاء بتوقيت الإمارات)، و(23:00 بتوقيت السعودية)، و(22:00 بتوقيت القاهرة)، و(20:00 بتوقيت جرينيتش) KORA ONLINE BLS.

KORA ONLINE BLS القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد ضد ليفربول

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YALLA SHOOT التشكيل المتوقع لـ ليفربول ضد أتليتكو مدريد

YALLA KORA LIVE ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الألماني يورجن كلوب كورة لايف بلس مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول جودة عالية بدون تقطيع كورة ستار بلس مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول جودة عالية بدون تقطيع تشكيل ليفربول ضد أتليتكو مدريد يلا شووت بلس مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول جودة عالية بدون تقطيع في دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا كورة أون لاين بلس مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول جودة عالية بدون تقطيع بالدفع بالقوة الهجومية المتمثلة كورة ستار بلس مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول جودة عالية بدون تقطيع في السنغالي ساديو ماني بجانب الثنائي الهجومي المميز محمد صلاح وروبيرتو فيرمينيو كورة أون لاين بلس مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول جودة عالية بدون تقطيع بي إن سبورت لايف مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول جودة عالية بدون تقطيع بي إن سبورتس لايف مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول جودة عالية بدون تقطيع ليصبح التشكيل كاملاً كالتالي:-

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حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : أرنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون

خط الوسط : جوردان هيندرسون، فابينيو، فينالدوم

خط الهجوم : محمد صلاح، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينيو.

KORA STAR BLS صعود ليفربول وأتليتيكو مدريد لدور الستة عشر

KORA ONLINE كان ليفربول تأهل KORA LIVE إلى دور الـ16 كأول للمجموعة الخامسة KORA ONLINE BLS برصيد 13 نقطة، YALLA SHOOT متفوقاً على نابولي YALLA KORA LIVE الثاني صاحب الـ12 نقطة YALLA LIVE.

BEIN SPORTS LIVE بينما صعد أتلتيكو مدريد BEIN SPORTS LIVE لدور الـ16 KORA ONLINE بعد أن حل ثانياً في المجموعة الرابعة KORA STAR BLS برصيد 10 نقاط، KORA STAR متأخراً بفارق 6 نقاط KORA COOL عن يوفنتوس الأول YALLA KORA LIVE BLS.