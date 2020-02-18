اونلاين | هدف صلاح| «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول والأتلتيكو بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH Online

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مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق أتليتكو مدريد الإسباني بقيادة مدربه دييجو سيميوني مع نظيره فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء 18 فبراير YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الواندا متروبوليتانو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا KOORA ONLINE.

كورة ستار وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن حصولها على البث الحصري المباشر لجميع مباريات دوري ابطال اوروبا في السنوات الأخيرة عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات GOAL KOORA حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق ليفربول وفريق أتليتكو مدريد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD وسوف تكون المباراة نارية بين الفريقين.

يلا شوت حصري ويلتقي فريق بوروسيا دورتموند الألماني مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم أيضاً في نفس التوقيت خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السيجنال ادونا بارك معقل دورتموند COOL KOORA بينما ستقام جميع المباريات الخاصة بدور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على ثلاث ايام بخلاف اليوم الثلاثاء BEIN MATSH حيث ستقام مباراتين يوم الأربعاء، وأربعة مباريات في الاسبوع القادم KOORAHD.

جول كورة وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق أتليتكو مدريد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة YALA KOORA وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي KOORA STAR.