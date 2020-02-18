اونلاين | رابط يلا شوت حصري مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول هدف أبو صلاح

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تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول بعد قليل على بي إن سبورت فتابعونا لمشاهدة المباراة بجودة عالية وقوية اليوم

* مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول بث مباشر :

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول بث مباشر كورة اتش دي kora online يللا شوت مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول بث مباشر الاسطورة للبث المباشر beIN بث مباشر ليفربول، تتزين استوديوهات قنوات بي أن سبورت لتحليل مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول، وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد

خط الوسط : تشامبرلين - فابينو - جوردان هندرسون

خط الهجوم : ديفوك أوريجي - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

- أما أتلتيكو مدريد فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي :-

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حراسة المرمى : يان أوبلاك

خط الدفاع : سانتياجو أرياس - ستيفان سافيتش - فيليبي - لودي

خط الوسط : ماركوس يورنتي - توماس بارتي - كوكي - ساؤول

خط الهجوم : أنخيل كوريا - فيتولو

* بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول :

بث مباشر أتلتيكو مدريد وليفربول كورة ستار كورة أون لاين kora extra أتلتيكو مدريد وليفربول بث مباشر yalla shoot كورة جون مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول بدون تقطيع، حيث يقدم ليفربول هذا الموسم آداءً مثالياً حتى هذه اللحظة وبات قريبًا من الفوز بلقب بطولة الدوري الإنجليزي كما يسعى بقوة إلى المحافظة على لقبه الأوروبي وتحقيق الإنجاز مرة أخرى ولكن يجب عليها أولًا المرور من بوابة كتيبة دييجو سيميوني الصعبة.

وعلى الجانب الآخر، يعيش أتلتيكو أسوأ فتراته حيث يحتل المركز الرابع برصيد 40 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني وبفارق كبير عن قطبي الليجا برشلونة وريال مدريد ولكن تعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا فرصة سانحة لتعويض الإخفاق المحلي خاصة وأن حلم التتويج القاري لا يزال يُطارد جمهور الروخيبلانكوس.

* مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول :

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