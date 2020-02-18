رياضة | أهم أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 18 / 2 / 2020: حسم مصير رمضان صبحي من المشاركة ضد الزمالك.. رسالة تحذيرية لكهربا قبل السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 18 / 2 / 2020: حسم مصير رمضان صبحي من المشاركة ضد الزمالك.. رسالة تحذيرية لكهربا قبل السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل النادي الأهلي استعداداته للمواجهة المرتقبة ضد غريمه التقليدي الزمالك يوم الخميس ضمن بطولة السوبر المصري، والمقرر اقامتها في العاصمة الإماراتية "أبوظبي".

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 18 - 2- 2020:

أهم أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 18 - 2- 2020

الأهلي يمنع كهربا من الصدام مع رئيس الزمالك في السوبر

طالب مسؤولو النادي الأهلي من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق بعدم الصدام مع مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك على هامش مباراة السوبر المصري.

ويتقابل الزمالك مع الغريم التقليدي الأهلي يوم الخميس المقبل في دولة الإمارات ضمن منافسات السوبر المصري.

وعلم " الخليج 365 الرياضي" أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي حذر كهربا من التعامل مع رئيس الزمالك مرتضي منصور، على منصة التتويج في السوبر المصري.

وأبلغ عبد الحفيظ كهربا أنه من الوارد تقابلهما على منصة التتويج بعد المباراة، وحذره من التعامل مع رئيس الزمالك منعًا لأي مشادات كلامية أو اشتباكات.

من جانبه، أكد كهربا لمدير الكرة أنه يتفهم تعليماته ويلتزم بالمبادئ والنظام داخل القلعة الحمراء.

وطلب عبد الحفيظ من كهربا بالتركيز فقط وعدم الخروج عن تركيزه حال قيام الجماهير بتوجيه أي هتافات غير لائقة.

أول متاعب الأهلي في الإمارات

يواجه الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة رينيه فايلر أول أزماته في الإمارات قبل مباراة السوبر المصري أمام الزمالك يوم الخميس المقبل.

ويخشى الأهلي أن عدم إحاطة ملعب التدريبات المخصص للفريق بسياج قد يؤثر في الحفاظ على سرية التدريبة في الساعة الرابعة عصر اليوم.

وحددت اللجنة المنظمة للمباراة ملعب سلطان بن زايد وهو ما رفضه الأهلي حيث يحاول سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، البحث عن ملعب آخر من أجل التدريب عليه.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك، في تمام السابعة مساء يوم الخميس، في السوبر المصري السابع بين الفريقين.

فحص طبي أخير لنجم الأهلي قبل السوبر وحقنة "بلازما" لتعافيه

يخضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي جديد على هامش تدريبات الفريق اليوم، استعدادًا لمواجهة الزمالك بكأس السوبر المصري.

Advertisements

وقرر الجهاز الطبي للفريق بقيادة خالد محمود خضوع محمد مجدي قفشة، للكشف الطبي للتأكد من مدى جاهزيته لخوض المباراة، خاصةً بعد شكواه قبل مباراة المصري البورسعيدي، الماضية بالدوري.

وكان خالد محمود منح اللاعب حقنة "بلازما" خلال الساعات الماضية بعد معاناته من رشح خفيف على الركبة، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة.

ويخوض الفريق تدريباته اليوم على ملعب سلطان بن زايد بالإمارات في الرابعة عصرًا والقريب من فندق الإقامة، قبل أن يختتم تدريباته على ملعب المباراة غدٍ الأربعاء.

ويستضيف ملعب محمد بن زايد بالإمارات مباراة الأهلي ضد الزمالك، مساء بعد غدٍ الخميس ضمن منافسات لقب كأس السوبر المصري.

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس

سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

يطير محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى فرنسا خلال أيام من أجل الخضوع لفحوصات طبية دقيقة وجديدة على الظهر تحت إشراف الطبيب المعالج له.

وكان من المقرر أن يسافر بيبو منتصف الأسبوع الماضي إلا أنه اضطر إلى تأجيل سفره بسبب اجتماع مجلس الإدارة ثم وضع حجر الأساس لفرع النادي الجديد بالتجمع الخامس.

ولم يسافر بيبو إلي الإمارات لحضور مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك والتي تقام مساء الخميس المقبل بناء على تعليمات طبيبه المعالج والذي نصحه بالراحة وعدم إرهاق نفسه في السفر.

الأهلي يحذر "كهربا" قبل السوبر المصري

وجه سيد عبدالحفيظ، مديرالكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة تحذيرية لنجم الفريق ومهاجمه محمود عبدالمنعم كهربا قبل لمواجهة المرتقبة ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وشدد عبدالحفيظ على كهربا، بضرورة التحلي بالهدوء وضبط النفس خلال المباراة، كونه يلاقي فريقه السابق، والذي إنتقل منه نحو ديسبورتيفو أفيش البرتغالي ومنعه نحو الأهلي.

وحذر عبدالحفيظ اللاعب من الإنسياق نحو الإستفزازات المتوقعة ضده، سواء من جماهير الأبيض التي ستحضر المباراة، أو لاعبي الزمالك.

ووجه عبدالحفيظ نصيحته لكهربا، من خلال جلسة منفردة جمعته باللاعب، على هامش المران الأول للنادي الأهلي بعد وصوله لدولة الإمارات.

حسم مصير رمضان صبحي