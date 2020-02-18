رياضة | تعليق ناري من ميدو بشأن موقف اتحاد الكرة من قمة 24 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من ميدو بشأن موقف اتحاد الكرة من قمة 24 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة أن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 24 من فبراير الجاري هو أكبر رد للمشككين في قوة اتحاد الكرة والذين يدعون أن قطبا الكرة المصرية أكبر من الجبلاية.

وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"يعجبني جدا شجاعة اتحاد الكرة في مواجهة الزمالك والأهلي فيما يخص قضية تأجيل مباراة القمة في الدوري".

وأضاف :"إقامة اللقاء في موعده سيكون اكبر رد على من يرددون ان الزمالك والأهلي أقوى من اتحاد الكرة خاصة ان الاتحاد حصل على الموافقات الأمنية لإقامة اللقاء في موعده".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الخميس المقبل بنهائي كأس السوبر المصري بالإمارات، ثم يعود كلا الفريقين لمواجهة أخرى يوم 24 من فبراير الجاري في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.