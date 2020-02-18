رياضة | فايلر يحسم الجدل حول مشاركة رمضان صبحي في السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم الجدل حول مشاركة رمضان صبحي في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي الجدل حول مشاركة رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك الغريم التقليدي.

ويتقابل الأهلي مع غريمه الزمالك يوم الخميس المقبل في منافسات السوبر المصري بدولة الإمارات.

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وعاد رمضان صبحي للمشاركة في تدريبات النادي الأهلي بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية في الفترة الماضية.

واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي علي الاحتفاظ برمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأحمر على مقاعد البدلاء في مباراة يوم الخميس المقبل أمام الزمالك في السوبر المصري.

ويرفض السويسري فايلر المجازفة بالدفع برمضان صبحي في مباراة السوبر المصري أمام الغريم التقليدي على أن يتم الاحتفاظ باللاعب على مقاعد البدلاء ليكون روقة رابحة يتم اللجوء إليها في المباراة وفقاً لسيرها ونتيجة اللقاء أمام الغريم التقليدي .