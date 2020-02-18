رياضة | مفاجأة.. عملاق جديد يدخل المنافسة على ضم سانشو في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. عملاق جديد يدخل المنافسة على ضم سانشو في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل عملاق جديد من قارة أوروبا في صراع التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يدرس بجديه التعاقد مع سانشو في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي باريس سان جيرمان لن يجد أي صعوبة في تلبية مطالب بوروسيا دورتموند للموافقة على بيع سانشو في الصيف القادم.

منافسة قوية تنتظر باريس سان جيرمان

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع جادون سانشو في نهاية الموسم الجاري أبرزها نادي تشيلسي وليفربول وريال مدريد ومانشستر يونايتد.

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رحيل سانشو عن بوروسيا دورتموند ومطالب النادي

وكانت العديد من التقارير الصحفية الألمانية قد أكدت أن سانشو قرر الرحيل عن بوروسيا دورتموند في نهاية الموسم الجاري.

كما ذكرت التقارير أن نادي بوروسيا دورتموند يريد الحصول على مبلغ 100 مليون يورو للموافقة على بيع سانشو في نهاية الموسم الجاري.

مشاركات جادون سانشو مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم

وقد شارك جادون سانشو في 30 مباراة حتى الآن مع نادي بوروسيا دورتموند خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 16 هدف وصنع 14 هدف آخرين.