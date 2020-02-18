رياضة | فرحة عارمة للاعبى دمنهور والجهاز الفنى بعد تخطي المالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرحة عارمة للاعبى دمنهور والجهاز الفنى بعد تخطي المالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سادت حالة من الفرحة داخل غرف الملابس على لاعبى فريق دمنهور وجهازهم الفني بقيادة كمال فريد، بعد تحقيق الفوز خارج ملعبهم اليوم على فريق مالية كفرالزيات بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

من جانبه حرص حكيم شحاتة نائب الرئيس وصلاح عقدة عضو مجلس ادارة دمنهور على الدخول إلي ملعب مالية كفر الزيات بعد المباراة وتهنئة اللاعبين والجهاز الذي أدار هذا اللقاء بقيادة كمال فريد وأحمد النعناعي بعد نجاحهم فى تحقيق الفوز الثمين واحتلالهم المركز الأول بترتيب جدول المجموعة الثالثة برصيد 30 نقطة بالتساوي مع فاركو في نفس عدد النقاط.

ووفا صلاح عقدة بوعده مع جميع اللاعبين بصرف مكافأة الفوز علي بيلا بعد نهاية المباراة وذلك تحفيزا لهم لمواصلة الانتصارات خلال اللقاءات المقبلة والاستمرار بقوة في المنافسة علي الصعود إلي دوري الأضواء والشهرة.

ومن جانبه قدم كمال فريد المدير الفني لدمنهور الشكر إلي رجل الأعمال علاء الشرقاوي علي صرفه مبلغ 40 ألف جنية بعد نهاية المباراة، مكافأت فوز لجميع اللاعبين بعد تحقيقهم الفوز علي المالية والأستمرار في المنافسة بقوة علي تحقيق حلم الصعود إلي دوري الأضواء والشهرة.