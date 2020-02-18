رياضة | التشكيل الرسمي لباريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند .. مبابي ونيمار يقودان الهجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لباريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند .. مبابي ونيمار يقودان الهجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتضن ملعب سيجنال إيدونا بارك بمدينة دورتموند الألمانية، مواجهة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضد مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، لحساب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشف الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن تشكيلة فريقه المقررة للمباراة، والتي جاءت كما يلي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: توماس مونييه - بيرسنيل كيمبيمبي - تياجو سيلفا - ليفين كورزوا.

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خط الوسط: إدريسا جانا جايي - ماركينيوس - ماركو فيراتي.

خط الهجوم: كيليان مبابي - نيمار - دي ماريا

تقام المباراة عند تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت دبي، الثامنة بتوقيت جرينتش.

جدير بالذكر، أن النادي الباريسي تأهل في صدراة المجموعة الأولى، فيما تأهل بوروسيا دورتموند في المركز الثاني للمجموعة السادسة.