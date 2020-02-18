رياضة | هالاند وسانشو في طليعة هجوم بوروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هالاند وسانشو في طليعة هجوم بوروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق بوروسيا دورتموند الألماني بضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن السويسري لوسيان فافر، المدير الفني لدورتموند، عن تشكيلة فريقه لمواجهة النادي الباريسي، والتي جاءت كما يلي.

حراسة المرمى: رومان بوركي.

خط الدفاع: ماتس هوميلز - دان أكسيل زاجادو - لوكاس بيتشيك.

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خط الوسط: رافائيل جيريرو - إيمري تشان - أكسيل فستيل - أشرف حكيمي.

خط الهجوم: جادون سانشو - إيرلنج هالاند - تورجان هازارد.

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي ودبي، الثامنة بتوقيت جرينتش.

يذكر أن باريس سان جيرمان وصل لهذا الدور بفضل تصدره للمجموعة الأولى، بينما حل بوروسيا دورتموند ثانياً في المجموعة السادسة.