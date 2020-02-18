رياضة | تشكيل ليفربول الرسمي ضد أتلتيكو مدريد | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو بث مباشر اليوم Liverpool online

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أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق أتليتكو مدريد الإسباني في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الواندا متروبوليتانو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون.

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - جوميز - فان دايك - روبرتسون.

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خط الوسط : هيندرسون - فينالدوم - فابينهو.

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.

ويدخل الريدز هذا اللقاء بعد الفوز الأخير على فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين في البريميرليج.

يذكر أن فريق ليفربول هو بطل النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على فريق توتنهام هوتسبير بالمباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.