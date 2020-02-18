رياضة | تشكيل أتلتيكو مدريد ضد ليفربول | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا Champions League

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أعلن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الإسباني عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ليفربول الإنجليزي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الواندا متروبوليتانو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : أوبلاك.

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خط الدفاع : فيرساليكو - خيمينز - فيلبي - لودي.

خط الوسط : ليمار - كوكي - توماس بارتي - ساؤول.

خط الهجوم : انخيل كوريا - ألفارو موراتا.

ويدخل فريق أتليتكو مدريد هذة المباراة بعد التعادل مع فريق فالنسيا بالجولة الماضية من الليجا بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الميستايا.