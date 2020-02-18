رياضة | بعد اعتزاله كرة القدم.. السجل الذهبي للقديس إيكر كاسياس مع ريال مدريد ومنتخب اسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اعتزاله كرة القدم.. السجل الذهبي للقديس إيكر كاسياس مع ريال مدريد ومنتخب اسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس نادي بورتو البرتغالي ينتو دا كوستا اليوم الثلاثاء اعتزال الحارس الدولي الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى الفريق البرتغالي كرة القدم نهائيا حيث قال في تصريحاته صحفية لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية : "كاسياس أتى لتناول الغداء معي قبل إعلانه الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني، وأبلغني بقراره وأنه سينهي مسيرته الكروية".

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي السجل الذهبي للقديس ايكر كاسياس حارس مرمي نادي ريال مدريد ومنتخب أسبانيا السابق:

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ولد ايكر كاسياس في 20 مايو سنة 1981 بمدينة موستوليس الاسبانية ويبلغ من العمر 38 عاما ويعتبر الحارس الدولي الإسباني كاسياس أحد أعظم حراس المرمى وأكثرها نجاحًا عبر تاريخ كرة القدم حيث بدأ ايكر كاسياس مسيرته الكروية مع نادي ريال مدريد الإسباني في عام 1999 ولعب مع النادي الملكي 725 مباراة في جميع البطولات استطاع أن يحافظ خلالها على نظافة شباكه في 264 مباراة.

بينما حقق الأسطورة الاسبانية ايكر كاسياس العديد من البطولات في مسيرته الكروية مع منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد الإسباني أبرزها بطولة كأس العالم 2010 في جنوب افريقيا وبطولة كأس الأمم الأوروبية مرتين عام 2008 و2012 بالإضافة إلي ثلاث ألقاب مع نادي ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا وخمسة الدوري الإسباني الممتاز وأربع مرات بطولة كأس السوبر الإسباني وكأسين ملك إسبانيا واخير بطولة كأس العالم للأندية.

يذكر أن الحارس الدولي الإسباني السابق ايكر كاسياس قد أعلن ترشحه لانتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم المقبلة.