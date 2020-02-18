رياضة | هل يكون 2020 عام سيئ على نجم ريال مدريد ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يكون 2020 عام سيئ على نجم ريال مدريد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام عالمية بأن عام 2020 لن يكون عاماً جيداً بالنسبة للبرازيلي رودريجو نجم ريال مدريد.

وذكرت التقارير العالمية أن النجم البرازيلي لم يشارك في عام 2020 مع ريال مدريد إلا في 226 دقيقة من أصل 1020 دقيقة ممكنة مما يدل على خروجه من خطط زيدان في الفترة المقبلة.

وكشفت التقارير العالمية أن رودريجو البالغ من العمر 19 عاماً شارك لأول مرة مع الملكي في 25 سبتمبر الماضي أمام أوساسونا وسجل في تلك المباراة هدفاً ومنذ ذلك الحين شارك في 495 دقيقة خلال عام 2019.

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وأوضحت التقارير العالمية أن نسبة مشاركة رودريجو خلال العام الماضي مع ريال مدريد بلغت 53.12% ولكن هذه النسبة انخفضت إلى 22.15% في العام الجديد.

وأكدت التقارير العالمية ان خلال عام 2020 لعب النجم البرازيلي 226 دقيقة فقط في كافة المسابقات ومع عودة هازارد للتشكيل من جديد بعد تعافيه من الإصابة من المتوقع أن يتقلص هذا الرقم أكثر.

وأشارت التقارير العالمية إلى أنه منذ انضمام رودريجو إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، شارك في 18 مباراة في جميع المسابقات تمكن خلالها في تسجيل ثمانية أهداف وصناعة اثنين آخرين.

ونوهت التقارير العالمية أن ريال مدريد يستعد لمواجهة ليفانتي مساء السبت المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الإسباني.